Роспотребнадзор предостерег россиян от инфицирования гепатитом А

Главными симптомами инфекционного заболевания печени (болезни Боткина), вызываемого вирусом гепатитом А, являются интоксикационный синдром и желтуха. Вирус гепатита А сохраняется месяцами в пресной и соленой воде. Поэтому инфекция часто передается через грязную воду в результате контакта с руками, а также фекально-оральным путем, сообщает sovainfo.ru.