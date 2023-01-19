Роспотребнадзор предостерег россиян от инфицирования гепатитом А

В самарском Роспотребнадзоре назвали симптомы острого вирусного гепатита А и напомнили о мерах профилактики.
Главными симптомами инфекционного заболевания печени (болезни Боткина), вызываемого вирусом гепатитом А, являются интоксикационный синдром и желтуха. Вирус гепатита А сохраняется месяцами в пресной и соленой воде. Поэтому инфекция часто передается через грязную воду в результате контакта с руками, а также фекально-оральным путем, сообщает sovainfo.ru.
В качестве основных профилактических мер стоит выделить улучшение санитарных условий, включая водоснабжение, канализацию и пищу, в комплексе с соблюдением правил личной гигиены. Речь идет о необходимости часто мыть руки с мылом, а также использовании влажных дезинфицирующих салфеток и санитайзеров.