Для бывшей российской актрисы Хаматовой Рижский театр выделил лишь малую сцену

Чулпан Хаматова наконец-то получила вторую роль за год в Новом Рижском театре, на сей раз в пьесе «Дом Гоголя. Натюрморты», поставленной по повести Николая Гоголя «Старосветские помещики». Спектакль идет на латышском языке в виде чтений текста великого русского писателя. Но, видимо, театр не рассчитывает на большие сборы, поэтому поставил спектакль для Малой сцены, рассчитанной всего на 253 места.
Каким образом повесть о жизни, любви и одиночестве, латышский постановщик Леша Тирон попытается «подделать» под политический манифест, пока не понятно. Да и постановка будет далека от традиционной пьесы — это просто чтения перевода текста Гоголя на латышский тремя актерами. Но уже сейчас создатели спектакля предупредили, что автор повести Микола Хохол, поскольку он украинского происхождения. То, что произведение написано на русском языке, а сам автор «Миколой» себя никогда не называл — он подписывался именем Николай Гоголь, тоже никого не смущает.
Кроме того, действие повести планируется поместить в современные реалии, и каким-то образом «подвести» под СВО. То есть от Гоголя там фактически ничего не оставят, но вывеска громкая.
Но судя по всему, авторы не особо рассчитывают на большую удачу — произведение Миколы Хохола будет идти только в Малом зале театра. Хаматова, судя по всему, цепляется за любую возможность, чтобы оказаться на сцене.