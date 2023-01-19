Для бывшей российской актрисы Хаматовой Рижский театр выделил лишь малую сцену

Каким образом повесть о жизни, любви и одиночестве, латышский постановщик Леша Тирон попытается «подделать» под политический манифест, пока не понятно. Да и постановка будет далека от традиционной пьесы — это просто чтения перевода текста Гоголя на латышский тремя актерами. Но уже сейчас создатели спектакля предупредили, что автор повести Микола Хохол, поскольку он украинского происхождения. То, что произведение написано на русском языке, а сам автор «Миколой» себя никогда не называл — он подписывался именем Николай Гоголь, тоже никого не смущает.