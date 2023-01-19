Россиянам могут разрешить предоставлять документы на смартфоне в ряде бытовых случаев

Электронные документы в смартфоне могут заменить россиянам бумажные оригиналы в ряде бытовых случаев, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
Министр в ходе брифинга о результатах нацпрограммы «Цифровая экономика» за 2022 год отметил, что многие люди практически не выпускают из рук смартфоны и везде берут их с собой. В связи с этим устройства могут стать удобной альтернативой перечня документов, которые приходится носить с собой.
«Понятно, что мы говорим про какие-то бытовые ситуации, но бытовые ситуации — это как раз наиболее частотные случаи. Наша задача, чтобы при покупке алкоголя или при проходе в бизнес-центр можно было показывать смартфон», — отметил Шадаев.
Генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов ранее рассказал россиянам о скрытых функциях смартфонов, созданных для удобства и экономии времени.