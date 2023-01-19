Россиянам могут разрешить предоставлять документы на смартфоне в ряде бытовых случаев

Министр в ходе брифинга о результатах нацпрограммы «Цифровая экономика» за 2022 год отметил, что многие люди практически не выпускают из рук смартфоны и везде берут их с собой. В связи с этим устройства могут стать удобной альтернативой перечня документов, которые приходится носить с собой.