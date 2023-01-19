Лавров анонсировал проверку сведений о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Украине

Россия проведет проверку в отношении сведений о помощи ряда представителей СММ ОБСЕ Украине. С таким заявлением выступил глава российского МИД Сергей Лавров.
На пресс-конференции в столице Белоруссии он отметил, что соответствующая информация дала о себе знать в ходе спецоперации по защите Донбасса.
«Мы сейчас проверяем сведения, которые <...> дают основание подозревать, что некоторые сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ... помогали украинскому режиму при подготовке проведения силовых акций против гражданского населения», — подчеркнул Лавров, выступая в Минске.
Ранее официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова констатировала, что в настоящее время ОБСЕ придерживается дипломатии «политических трупов». К такому выводу она пришла, исходя из позиции уполномоченных организации. Данное заявление дипломат сделала в эфире «Соловьев Live».