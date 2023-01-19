Банк России понизил официальный курс доллара на 20 января

Ведомство понизило официальный курс американской валюты на три копейки относительно показателя четверга, в результате чего он установился на уровне 68,85 рубля. Евро подешевел на 20 копеек в сравнении с предыдущим значением, достигнув стоимости в 74,41 рубля. Официальный курс китайского юаня составил 10,13 рубля, что на четыре копейки меньше уровня 19 января.