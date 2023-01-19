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Банк России понизил официальный курс доллара на 20 января

Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на 20 января

Российский Центробанк определил официальные курсы доллара, евро и июня на 20 декабря, следует из опубликованной на портале регулятора информации.

Ведомство понизило официальный курс американской валюты на три копейки относительно показателя четверга, в результате чего он установился на уровне 68,85 рубля. Евро подешевел на 20 копеек в сравнении с предыдущим значением, достигнув стоимости в 74,41 рубля. Официальный курс китайского юаня составил 10,13 рубля, что на четыре копейки меньше уровня 19 января.

Кроме того, Банк России с 18 января начал устанавливать официальные курсы еще девяти валют. В их число входят таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар и другие.
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