Иван Ургант не видит причины для внесения его в список иноагентов

Юморист и телеведущий Иван Ургант заявил, что не видит причины для внесения его в список иноагентов. Артист признался, что не может понять предложения, которое прозвучало в Госдуме.
Внести Урганта в список иноагентов предложил депутат Госдумы Николай Новичков. Юморист заявил, что прошедший год научил его многому, в том числе и тому, что чиновникам может прийти в голову что угодно.
«Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», — заявил Ургант в эфире НСН.
Он также усомнился, что депутаты могли обидеться из-за редких приглашений в шоу «Вечерний Ургант», которое раньше выходило на Первом канале. При этом телеведущий напомнил, что в его проекте участвовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.