Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Иван Ургант не видит причины для внесения его в список иноагентов

Шоу-бизнес
Иван Ургант не видит причины для внесения его в список иноагентов

Юморист и телеведущий Иван Ургант заявил, что не видит причины для внесения его в список иноагентов. Артист признался, что не может понять предложения, которое прозвучало в Госдуме.

Внести Урганта в список иноагентов предложил депутат Госдумы Николай Новичков. Юморист заявил, что прошедший год научил его многому, в том числе и тому, что чиновникам может прийти в голову что угодно.

«Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять», — заявил Ургант в эфире НСН.

Он также усомнился, что депутаты могли обидеться из-за редких приглашений в шоу «Вечерний Ургант», которое раньше выходило на Первом канале. При этом телеведущий напомнил, что в его проекте участвовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ургант юморист телеведущий новичков депутат
Военкоры ФАН
Лучшие в аду