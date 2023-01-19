Власти ЛНР наметили приоритеты в развитии региона

Только в этом случае можно будет в кратчайшие сроки наверстать упущенное и дальше уже идти в ногу с Россией по ее стандартам. Это позволит поднять уровень социальной сферы, качество медобслуживания, науки, культуры, городской среды, даст импульс для развития малого и среднего бизнеса.