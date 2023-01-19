Министр культуры Любимова выразила соболезнования в связи с уходом Досталя из жизни

По словам Любимовой, фильмы Досталя высоко оценили как коллеги, так и зрители. Работы режиссера остаются востребованными и популярными в наши дни, обратила внимание министр. Память о кинематографисте сохранится в профессиональном сообществе и среди зрителей, убеждена глава Минкультуры.