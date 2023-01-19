Министр культуры Любимова выразила соболезнования в связи с уходом Досталя из жизни

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова прокомментировала новость о смерти режиссера Николая Досталя. Министр выразила соболезнования в связи с его уходом из жизни.
Любимова отметила, что Досталь обладал особым взглядом художника. Именно это помогло ему раскрыть яркий режиссерский талант и реализовать множество проектов, считает глава Минкультуры.
«Огромной потерей для всех нас стал уход из жизни выдающегося кинорежиссера, сценариста, актера, народного артиста Российской Федерации Николая Николаевича Досталя», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.
По словам Любимовой, фильмы Досталя высоко оценили как коллеги, так и зрители. Работы режиссера остаются востребованными и популярными в наши дни, обратила внимание министр. Память о кинематографисте сохранится в профессиональном сообществе и среди зрителей, убеждена глава Минкультуры.
Напомним, Николай Досталь ушел из жизни 18 января. Режиссеру было 76 лет. Он снял более 15 фильмов и сериалов, в том числе фильм «Облако-рай» и сериал «Штрафбат».