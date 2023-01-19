Экономист Колташов объяснил, почему недопустима «стальная сделка» с Киевом

Правительство Украины хочет расширить зерновую сделку, добавив в список экспортируемых товаров сталь. Об этом сообщила министр экономики «незалежной» Юлия Свириденко.
По ее словам, такой шаг позволил бы поддержать экономику страны, которая значительно сократилась после начала боевых действий. Для этого Киеву необходимо расширить список морских портов, из которых производится отправка кораблей с украинским экспортом.
«Мы сосредоточимся на строительстве дополнительных хранилищ для сельскохозяйственных товаров, но со стратегической точки зрения нам нужно открыть морские порты. Речь идет не только о сельском хозяйстве, речь идет о стали», — заявила министр в ходе форума ВЭФ в Давосе.
О желании расширить зерновую сделку Киев начал сигнализировать еще в августе. В частности, об этом заявлял заместитель Свириденко Тарас Качка.
В настоящее время в рамках действующего соглашения, которое было достигнуто при посредничестве Анкары, украинская сторона имеет возможность вывозить аграрную продукцию из портов Одессы, Черноморска и Южного. При этом Россия гарантирует безопасность судов, которые участвуют в вывозе зерна, совместно с турецкой стороной проводя досмотры кораблей на наличие на борту запрещенных грузов.
Расширение транспортных коридоров, на котором настаивают представители «незалежной», сопряжено с несколькими основными моментами. Во-первых, производство стали и другой металлургической продукции на Украине, хотя и значительно сократилось в прошлом году, все же не прекратилось полностью. По данным отраслевого издания «Укрметпром», за 10 месяцев 2022 года украинские металлурги выплавили почти 6 миллионов тонн стали, что более, чем в 3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Сокращение связано как с потерей крупных предприятий — мариупольских «Азовстали» и ММК им. Ильича, так и с ударами ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры и отключением металлургических предприятий, которые являются крупными потребителями электроэнергии. Вполне вероятно, что львиную долю из указанных объемов стали Украина произвела в первом полугодии 2022 года — до начала массированных ударов по объектам энергетики.
Вторым важным моментом является то, что в условиях боевых действий украинская экономика практически полное сократила внутренний спрос на сталь, потому весь произведенный в стране металл может быть продан за границу. И Киев продает: ежемесячно около 300 тысяч тонн стали отправляются в Европу. В то же время правительство «незалежной» оценивает нереализованный экспортный потенциал примерно в 420 миллионов долларов в месяц.
Что же касается возможного расширения списка портов, которые участвуют в вывозе украинской продукции в рамках зерновой сделки, то здесь можно отметить, что крупнейшими портами, которые осуществляли перевалку украинского металл за рубеж, в 2020 году стали Одесса, Мариуполь и Николаев. Мариуполь по известным причинам из этой когорты выпал, а на николаевский порт в настоящее время не распространяется действие зерновой сделки. Можно предположить, что именно за счет Николаева, по мнению украинской стороны, должен быть расширен список портов, участвующих в работе зернового коридора.
Как отметил экономист Василий Колташов, если в случае с зерновой сделкой США и их союзники смогли продавить решение, апеллируя к голодным африканцам, которые гибнут без украинской пшеницы (и которые получили менее 10% зерна, вывезенного из Украины), то в случае со сталью сделать это будет сложнее. Хотя и здесь могут найтись «железные» аргументы.
«Сейчас могут сказать, что из-за дороговизны ресурсов у США и стран ЕС не хватает стали для выпуска сельскохозяйственной техники, чтобы накормить бедные страны. Раз уж до них не доходит украинское зерно, то они смогут пахать свои луга, сеять зерно и как-то прокормиться. Подобным родом можно обосновать что угодно: можно вывезти глиноземы, можно даже начать вывозить черноземы: в Германии земля плохо родит, поэтому бедные бюргеры голодают. Либо черноземы можно отправить в США — им же нужно решать экологические проблемы», — считает эксперт.
В то же время он уверен, что поддаваться на подобные манипуляции России ни в коем случае нельзя, поскольку украинская сталь будет использована для производства оружия, которое будет обращено против наших солдат.
«Мне кажется, что на эту сделку нельзя идти ни в коем случае. Украина будет отгружать сталь, из этой стали будут производиться бронемашины, которые затем отправятся обратно на Украину, чтобы убивать наших военных. Этот шаг может только дискредитировать российское руководство.
Я считаю подобного рода сделку фантастически невыгодной для России и идти на нее категорически нельзя. Да, Киев может начать давить на то, что перекроет прокачку газа, нефти, аммиака или чего-нибудь еще. Но мне кажется, что на подобные угрозы нужно отвечать военными ударами. Никакая стальная сделка, на мой взгляд, неприемлема», — объясняет Колташов.
Более того, в условиях, когда киевский режим не может вывезти эту продукцию, не может ее использовать по назначению или уничтожить, в скором времени эта сталь — вместе с новыми регионами — может достаться Российской Федерации.
«В условиях ударов по энергетической инфраструктуре, Украина не может эту сталь отгрузить и перевезти в необходимом объеме. Речь идет не о новом производстве, а о том металле, который уже скопился на складах. И если противник не может вывезти этот ресурс, то мы его просто заберем. Сталь нельзя взорвать. ВСУ в мариупольском порту сжигали и заливали ядами зерно, чтобы оно не досталось России. Пусть попробуют то же самое сделать со стальным прокатом, с чугунными болванками», — подытожил экономист.