Экономист Колташов объяснил, почему недопустима «стальная сделка» с Киевом

Что же касается возможного расширения списка портов, которые участвуют в вывозе украинской продукции в рамках зерновой сделки, то здесь можно отметить, что крупнейшими портами, которые осуществляли перевалку украинского металл за рубеж, в 2020 году стали Одесса, Мариуполь и Николаев. Мариуполь по известным причинам из этой когорты выпал, а на николаевский порт в настоящее время не распространяется действие зерновой сделки. Можно предположить, что именно за счет Николаева, по мнению украинской стороны, должен быть расширен список портов, участвующих в работе зернового коридора.