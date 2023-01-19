Премьер-министр Швеции заявил о поставках Украине САУ Archer

Шведское правительство приняло решение предоставить Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом сообщил премьер-министр скандинавского королевства Ульф Кристерссон.
Он заявил, что военная помощь Швеции киевскому режиму будет разбита на три этапа и впервые включит поставки артиллерийских систем Archer. Сколько именно САУ данного типа будет отправлено на Украину, Ульф Кристерссон не уточнил, сославшись на необходимость предварительного обсуждения этого вопроса с командованием ВС Швеции.