Политолог Дубовик: Западу не удастся втянуть Китай в противостояние с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в ближайшее время посетить Китайскую Народную Республику. В Пекине у него намечена встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, с которым он обсудит, в том числе военный конфликт между РФ и Украиной. Как отмечают западные СМИ, эта встреча станет продолжением переговоров между Китаем и США, начатых в ноябре 2022-го на полях саммита G20 в Индонезии.