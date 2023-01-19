Политолог Дубовик: Западу не удастся втянуть Китай в противостояние с Россией

В ближайшее время должен состояться официальный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. В украинском информполе внимательно следят за подготовкой к этой поездке, надеясь, что Вашингтону удастся убедить Пекин занять менее пророссийские позиции. Впрочем, как считает политолог Владимир Дубовик, эти надежды, скорее всего, напрасны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в ближайшее время посетить Китайскую Народную Республику. В Пекине у него намечена встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, с которым он обсудит, в том числе военный конфликт между РФ и Украиной. Как отмечают западные СМИ, эта встреча станет продолжением переговоров между Китаем и США, начатых в ноябре 2022-го на полях саммита G20 в Индонезии.
Как сообщил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, после этого визита вряд ли следует ожидать изменения позиции Пекина в отношении Москвы.
«В Вашингтоне и Пекине считают, что сегодня очень важен сам факт поддержания диалога между двумя крупнейшими державами. При этом военная спецоперация России на Украине вряд ли станет центральной темой для обсуждения, — говорит политолог. — Для США, прежде всего, важно, чтобы КНР не изменила своей осторожной позиции в отношении украинского конфликта. Ведь более деятельное выступление Китая на стороне России стало бы тяжелым ударом Украины. Но похоже, что пересматривать эту позицию в Китае тоже пока не собираются».
С другой стороны, продолжает Дубовик, официальная позиция и пропаганда в КНР останутся прежними, то есть антизападными и пророссийскими.
«По итогам визита не стоит ожидать усиления давления Пекина на Москву, да оно вряд ли могло бы быть действенным. Так что, скорее всего, в этом плане сохранится статус-кво, — прогнозирует эксперт. — Стоит помнить, что США задекларировали свою основную геополитическую задачу как «борьбу с авторитарными режимами». И, как считают в Вашингтоне, в Китае правит именно такой режим. В обозримом будущем тут что-то вряд ли изменится, ведь Китай исторически никогда не имел демократического управления. И именно он вскоре может стать главной угрозой для Запада. Там наращиваются денежные средства, разрабатываются новейшие технологии, китайцы активно работают в космосе. Тем важнее поддерживать диалог между Пекином и Вашингтоном, постепенно снижая градус напряжения».
Не менее важно для Запада понять настрой КНР по поводу российской спецоперации на Украине, спустя почти год с ее начала, указал он.
«С одной стороны, Пекин открыто демонстрирует возможность эффективного сотрудничества с Москвой. Например, товарооборот между РФ и КНР в 2022-м почти достиг уровня в 200 миллиардов долларов. С другой стороны, Китай всегда соблюдает определенные рамки, опасаясь попасть под вторичные санкции Запада. Потому что ключевые рынки сбыта китайской продукции — не Россия, а ЕС, США и Канада. Они же являются ключевыми «покупателями» китайской рабочей силы, размещающими в КНР свои предприятия. Ведь процесс передислокации ряда предприятий Запада в страны с более дешевой рабочей силой продолжается, и это является важным сдерживающим фактором», — уверен Дубовик.
Эксперт предполагает, что на встрече также будет обсуждаться вопрос ограничения закупки Китаем энергоресурсов у РФ.
«В прошлом году КНР и Индия скупали российские нефть и газ в большом количестве, и по относительно низким ценам. Но сейчас санкции Запада стали намного жестче, появились ограничения и по цене российской нефти, выше которой ее покупать нельзя. И хоть «потолок» оказался вполне щадящим, выше него Пекин вряд ли будет «прыгать», — отмечает эксперт. — Безусловно, на встрече будет поднят и «тайваньский вопрос». Ведь гипотетическая агрессия КНР против Тайваня до сих пор беспокоит Запад».
На данный момент нельзя говорить об исчезновении «острых углов» в диалоге между Вашингтоном и Пекином, продолжил аналитик.
«Это станет продолжением диалога, ранее начатого между Вашингтоном и Пекином по ключевым вопросам глобальной безопасности. Речь не только о сглаживании противоречий между КНР и США, но и о влиянии Китая на Россию, о сотрудничестве Пекина и Москвы в экономике и политике. Для США важно, чтобы оно не переросло в поставку китайцами россиянам вооружений, боеприпасов и товаров двойного назначения, — поясняет эксперт. — Предыдущий диалог между Вашингтоном и Пекином показал, что после октябрьской победы Си Цзиньпиня во внутренней повестке, он не прочь пойти на снижение внешних рисков для КНР. При этом Пекин также хотел бы получить от США некие гарантии о не педалировании движения Тайваня к формальной независимости. А также о не усилении военной группировки США в регионе. Возможно, речь зайдет о шагах по нормализации ситуации в Южно-Китайском море».
При этом эксперт предупреждает, что сейчас трудно говорить об исчезновении всех «острых углов» в диалоге между Вашингтоном и Пекином.
«Противоречий в отношениях двух держав хватает, и время от времени они активизируются. Но, если встреча между Блинкеном и его коллегой Ганом пройдет на благоприятном фоне, можно будет говорить о снятии барьеров там, где диалог ранее был невозможен, — уверен аналитик. — И не стоит забывать, что в США в 2024-м пройдут президентские выборы, на которых «трамписты» будут главными оппонентами Байдена. Учитывая ряд внутриполитических моментов в самой Америке, попытка укрепить отношения США и КНР вряд ли будет лишней».
Напомним, как заявил 19 января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, Госдепартамент США своими заявлениями о «возможности ВСУ наносить удары по Крыму с помощью американских вооружений» подталкивает Киев к совершению терактов в РФ. Дипломат указал — риторика Вашингтона становится все более воинственной.
«Госдепартамент своими оторванными от реальности утверждениями о том, что «Крым – это Украина», а ВСУ могут применить американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивают киевский режим к совершению терактов в России», — сообщил Антонов.
Дипломат уверен — услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине «признать новые территориальные реалии» не может быть отправной точкой для переговоров.