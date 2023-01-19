Анастасия Волочкова раскрыла самого долгожданного гостя на своем звездном дне рождения

Балерина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова в этом году решила устроить себе звездный день рождения. Об этом в беседе с ФАН рассказала сама артистка.
Собеседница рассказала изданию о том, как готовится к встрече своего дня рождения, который она празднует 20 января.
«Сейчас я окунусь в купель. Потом поеду сделаю ногти, которые у меня уже нуждаются в коррекции. Нужно покрасить волосы, приготовиться к празднику, дождаться завтра своих знаменитых гостей. В этот раз я решила сделать звездный день рождения с теми людьми, которых я очень уважаю, дорожу ими», — сообщила балерина.
Анастасия Волочкова также раскрыла Федеральному агентству новостей имена некоторых дорогих ее сердцу гостей, которых она будет рада видеть на торжестве.
«Очень жду и Анночку Семенович, и Катеньку Лель, и Настю Гребенкину, Андрея Ковалева, конечно же, Никита Джигурда. Коля Басков не сможет приехать: как раз сегодня он позвонил и сообщил, что у него проблема с ногой. Потом отдельно с ним встретимся», — пояснила собеседница ФАН.
Кроме того, она добавила, что среди всех, кто будет на ее праздники есть один по-настоящему особый для нее человек.
«Я исполню для гостей несколько песен, а потом я проведу вечер в отдельном помещении в кругу друзей. Конечно, пообщаюсь со всеми, кто придет, на первом этаже комплекса уделю всем время. Буду ждать этого прекрасного праздника. Самым главным и долгожданным гостем завтра будет моя дочь Ариша», — подытожила балерина.
Ранее Анастасия Волочкова в беседе с ФАН рассказала, каково ей приходится с травмой ноги. По ее словам, ситуацию осложняет то, что уже скоро у нее запланировано выступление.