Юный курьер из Новосибирска обманул пенсионеров на 600 тысяч рублей в Абакане

Полицейские задержали 17-летнего подростка из Новосибирска, который работал курьером и доставлял деньги обманутых пенсионеров аферистам в Абакане. Пожилые люди передали юному мошеннику более 600 тысяч рублей.
По данным следствия, подросток работал на преступную банду до января 2023 года. Кураторы ему за определенную плату забирать деньги у пенсионеров и переводить их на счет «работодателя».
Мальчик успел обмануть двух пожилых людей — на 189 тысяч рублей и на 190 тысяч рублей. Третья жертва не успела перевести деньги. Подростка арестовали.