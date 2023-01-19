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Юный курьер из Новосибирска обманул пенсионеров на 600 тысяч рублей в Абакане

Происшествия
Юный курьер из Новосибирска обманул пенсионеров на 600 тысяч рублей в Абакане

Полицейские задержали 17-летнего подростка из Новосибирска, который работал курьером и доставлял деньги обманутых пенсионеров аферистам в Абакане. Пожилые люди передали юному мошеннику более 600 тысяч рублей.

По данным следствия, подросток работал на преступную банду до января 2023 года. Кураторы ему за определенную плату забирать деньги у пенсионеров и переводить их на счет «работодателя».

Мальчик успел обмануть двух пожилых людей — на 189 тысяч рублей и на 190 тысяч рублей. Третья жертва не успела перевести деньги. Подростка арестовали.
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