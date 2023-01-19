Обвинение запросило от 25 лет до пожизненного заключения для ростовской «банды амазонок»

Напомним, что речь идет об ОПГ, которая орудовала в Ставропольском крае и Ростовской области с июля 2007 по сентябрь 2013 года. За это время они совершили не менее десяти убийств, включая расправу над сотрудника МВД из Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супругой и двумя детьми на трассе «Дон» в 2009 году.