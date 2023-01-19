Обвинение запросило от 25 лет до пожизненного заключения для ростовской «банды амазонок»

Члены «банды амазонок» из Ростова-на-Дону могут получить от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Такое наказание для них запросило гособвинение, пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Напомним, что речь идет об ОПГ, которая орудовала в Ставропольском крае и Ростовской области с июля 2007 по сентябрь 2013 года. За это время они совершили не менее десяти убийств, включая расправу над сотрудника МВД из Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супругой и двумя детьми на трассе «Дон» в 2009 году.
В ходе расследования выяснилось, что каждому участнику была отведена своя роль в банде. Руководство ОПГ осуществляла Инесса Тарвердиева и ее сожитель Роман Подкопаев, который был убит в перестрелке со стражами порядка, а также их дочь.
Инспектор ГИБДД Сергей Синельник помогал «заметать» следы преступлений, сбегать и сбывать похищенное, а также указывал на места и предполагаемых жертв. Он же предоставил полицейскую радиостанцию для прослушки переговоров правоохранителей. Вместе с инспектором в банде состояла его жена.