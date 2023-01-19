Судебные приставы разыскивают Ольгу Бузову из-за долга по коммуналке в 43 тысячи рублей

Адвокат Андрей Алешкин посоветовал Бузовой поскорее закрыть долги, иначе судебные приставы могут принудительно списать деньги с ее счетов или арестовать имущество. При этом два года назад артистка уже оказывалась в подобной ситуации из-за долга в 10 тысяч рублей. Тогда она заявила, что платежками занимается ее бухгалтер.