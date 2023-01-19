Судебные приставы разыскивают Ольгу Бузову из-за долга по коммуналке в 43 тысячи рублей

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова забыла о своей квартире во Фрунзенском районе Санкт-Петербурге. Теперь артистку разыскивают судебные приставы из-за долга в 43,5 тысячи рублей.
Недавно Бузова сделала ремонт в московской квартире за 120 млн рублей, но совсем забыла о скромных апартаментах в Петербурге и задолжала управляющей компании 43,5 тысячи рублей, сообщает издание kp.ru. Еще летом на нее подали в суд и выиграли дело, но певица проигнорировала решение.
Адвокат Андрей Алешкин посоветовал Бузовой поскорее закрыть долги, иначе судебные приставы могут принудительно списать деньги с ее счетов или арестовать имущество. При этом два года назад артистка уже оказывалась в подобной ситуации из-за долга в 10 тысяч рублей. Тогда она заявила, что платежками занимается ее бухгалтер.