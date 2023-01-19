Ольга Бузова выпустит новый трек в день своего 37-летия

Бывшей участнице «Дома-2» исполнится 37 лет 20 января. Бузова отметила, что выпускать новые песни в день рождения стало для нее традицией, которой она не собирается изменять и в этом году. В честь праздника певица представит на суд поклонников трек «Заплачу».