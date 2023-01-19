Ольга Бузова выпустит новый трек в день своего 37-летия

Певица и телеведущая Ольга Бузова сделает подарок поклонникам в честь своего дня рождения. Исполнительница хита «Водица» выпустит новый трек в важную дату.
Бывшей участнице «Дома-2» исполнится 37 лет 20 января. Бузова отметила, что выпускать новые песни в день рождения стало для нее традицией, которой она не собирается изменять и в этом году. В честь праздника певица представит на суд поклонников трек «Заплачу».
«Выйдет он уже 20 января — в день, когда я перейду на 37-й уровень», — поделилась артистка в Telegram-канале.
По словам исполнительницы, это песня о сильных, смелых и любимых собою. Иногда люди платят большую цену за любовь, а потом тихо плачут в подушку, намекнула на смысл новой композиции Бузова.
Вместе с новой песней артистка сразу выпустит и клип. В нем снялись девять знаменитостей, но пока известны имена только троих. В этот список попали блогер и комик Роман Каграманов, шоумен Олег Верещагин и актриса Наталья Рудова.