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Мощность третьего блока АЭС «Пакш» в Венгрии сокращена вдвое из-за поломки оборудования

Экономика
Мощность третьего блока АЭС «Пакш» в Венгрии сокращена вдвое из-за поломки оборудования

Часть электрооборудования в третьем энергоблоке венгерской АЭС «Пакш» вышла из строя, в результате чего вдвое была снижена его мощность, сообщило Национальное управление по ядерной энергии республики.

Сокращение производства выработки электроэнергии было введено для обеспечения безопасности станции, пояснило ведомство. Эксперты заняты расследованием поломки оборудования, параллельно осуществляются работы по устранению неисправностей, говорится в сообщении управления.

Информации об угрозе окружающей среде из-за инцидента ведомство не предоставило. При этом уточняется, что неисправность была обнаружена сотрудниками АЭС рано утром.
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