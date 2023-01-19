Власти Рязанской области выполнили план ввода жилья по федеральному проекту на 101%

Как пишет ИА «7 новостей», в Рязанской области по федеральному проекту «Жилье» планы по вводу жилья выполнены на 101%, а по расселяемой площади непригодного для проживания жилфонда – на 118,8%. В 2022 году по национальному проекту «Демография» окончено возведение спального корпуса на 150 мест для организации стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов в рабочем поселке Елатьма Касимовского района.