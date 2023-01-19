Пресс-служба Кремля рассказала о темах переговоров глав России и Ирана Путина и Раиси

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси подняли на обсуждение актуальные вопросы, которые коснулись отношений между двумя странами. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Кремля.
Речь идет о сотрудничестве официальных Москвы и Тегерана в отраслях энергетики и транспорта. Представители кремлевской пресс-службы добавили, что во время беседы по телефону российский и иранский лидеры достигли договоренности «о поддержании контактов на различных уровнях».
«Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений...» — указано в официальном сообщении.
Ранее стало известно о переносе встречи глав МИД РФ и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна в Москве. По информации российского внешнеполитического ведомства, это было сделано по соглашению обеих сторон.