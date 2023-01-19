Марокко увеличило объем закупок российского дизельного топлива

Рабат, 19 января. Марокко увеличило закупку дизельного топлива у России. Причиной таких действий стало скорое вступление в силу запрета Европейского союза на российские нефтепродукты, пишет издание Afrigate News.
Согласно опубликованной информации, в 2022 году поставки «дизеля» из РФ в Рабат достигли уровня в 735 тысяч тонн, что на 669 тыс. тонн больше по сравнению с 2021-м.
«С января текущего года королевство уже получило более 140 тысяч тонн дизельного топлива», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Россия, как и ряд африканских государств, отвергает решение Европейского союза запретить закупку отечественных нефтепродуктов. Заместитель главы правительства РФ Александр Новак заявил, что руководство нефтегазовых компаний перенаправит поставки энергоресурсов в Азию, Африку и Латинскую Америку. По его словам, экспорт уже налажен с Ганой, Сенегалом, Ливией, Уругваем и Кот-д'Ивуаром.
Ранее сообщалось, что на фоне растущего влияния России на Африканском континенте США планируют построить военную базу в Марокко. Инициатива поступила со стороны президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.