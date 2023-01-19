Новый лайнер Superjet 100 получил имя в честь города трудовой доблести Дзержинска

Авиакомпания «Россия» в 2020 году подписали договор о сотрудничестве с ФГБУ «Роспатриотцентр», в рамках которого отечественные лайнеры, поступающие в парк, получают наименование в честь городов трудовой доблести. В настоящее время почетные имена присвоены тридцати четырем воздушным судам.