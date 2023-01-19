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Новый лайнер Superjet 100 получил имя в честь города трудовой доблести Дзержинска

Общество

Авиакомпания «Россия» назвала новый самолет Superjet 100 в честь города трудовой доблести Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Новый лайнер Superjet 100 получил имя в честь города трудовой доблести Дзержинска

Suchoi Superjet 100 «Дзержинск» получил бортовой номер RA-89188. Авиалайнер стал семьдесят шестым самолетом отечественного производства в авиапарке «России», сообщает ИА «Время Пресс». Он уже совершил свой первый рейс. Далее самолет будет выполнять перелеты из Санкт-Петербурга в Калининград и Нижний Новгород.

Авиакомпания «Россия» в 2020 году подписали договор о сотрудничестве с ФГБУ «Роспатриотцентр», в рамках которого отечественные лайнеры, поступающие в парк, получают наименование в честь городов трудовой доблести. В настоящее время почетные имена присвоены тридцати четырем воздушным судам.
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