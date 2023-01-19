Власти КНР ужесточили интернет-цензуру для борьбы с «мрачным настроением» в Новый год

План борьбы с «мрачными настроениями» накануне Нового года по лунному календарю объявили в Китае. Местные власти ужесточили цензуру в интернете.
Гражданам КНР запретили обсуждать в Сети пандемию COVID-19, связанные с лекарствами темы и публиковать фотографии «роскошной жизни». Соответствующие меры стали реакцией китайских властей на сообщение аналитической компании Airfinity о том, что с момента снятия антиковидных ограничений в стране умерли 600 тыс. человек, передает The Guardian.
Обнародованные данный в десять раз превышают официальную статистику. В связи с этим Пекин решил бороться с онлайн-слухами, ужесточив интернет-цензуру. Помимо распространения фейков о пандемии COVID-19 китайским властям не нравится и прославление чрезмерного потребления и богатства.