Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Власти КНР ужесточили интернет-цензуру для борьбы с «мрачным настроением» в Новый год

Общество
Власти КНР ужесточили интернет-цензуру для борьбы с «мрачным настроением» в Новый год

План борьбы с «мрачными настроениями» накануне Нового года по лунному календарю объявили в Китае. Местные власти ужесточили цензуру в интернете.

Гражданам КНР запретили обсуждать в Сети пандемию COVID-19, связанные с лекарствами темы и публиковать фотографии «роскошной жизни». Соответствующие меры стали реакцией китайских властей на сообщение аналитической компании Airfinity о том, что с момента снятия антиковидных ограничений в стране умерли 600 тыс. человек, передает The Guardian.

Обнародованные данный в десять раз превышают официальную статистику. В связи с этим Пекин решил бороться с онлайн-слухами, ужесточив интернет-цензуру. Помимо распространения фейков о пандемии COVID-19 китайским властям не нравится и прославление чрезмерного потребления и богатства.
китай цензура новый год
Военкоры ФАН
Лучшие в аду