Власти КНР ужесточили интернет-цензуру для борьбы с «мрачным настроением» в Новый год

Обнародованные данный в десять раз превышают официальную статистику. В связи с этим Пекин решил бороться с онлайн-слухами, ужесточив интернет-цензуру. Помимо распространения фейков о пандемии COVID-19 китайским властям не нравится и прославление чрезмерного потребления и богатства.