Осужденный за убийство Джорджа Флойда экс-полицейский просит суд отменить приговор

Бывший полицейский Дерек Шовин считает несправедливым приговор суда в виде 22 лет тюрьмы за убийство темнокожего Джорджа Флойда. Он просит отменить приговор, пишет Fox News.
В апелляции говорится, что на ход дела могли повлиять всеобщая шумиха и активная помощь семье погибшего. Кроме того, суд не принял во внимание тот факт, что у Флойда было много арестов.
Напомним, бывший полицейский Дерек Шовин получил 22,5 года лишения свободы за убийство темнокожего мужчины. Во время ареста он прижал его к земле с такой силой, что задержанный задохнулся. Смерть Джорджа Флойда вызвала общественные беспорядки и подъем движения BLM.