Украинский пленный рассказал об обмане со стороны командования ВСУ

Командование ВСУ обещает украинским военным службу в родном регионе, а вместо этого отправляет их на передовую без подготовки. Об этом военкорам РИА Новости рассказал украинский военнопленный Ярослав Заярный.
Он сообщил, что ему обещали службу в родной Сумской области, но вместо этого, практически без подготовки, направили на одно из самых опасных направлений, под Кременную.
Заярный рассказал, что проходил службу в 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. В ходе боя он был ранен и попал в плен, где российские медики оказали ему помощь, а затем отправили на лечение в одну из больниц ЛНР.