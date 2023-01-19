Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в очередной раз отчитал президента Украины Владимира Зеленского. Он оставил соответствующую запись на своей странице в Twitter.
Французскому политику пришлись не по вкусу требования оружия для нападения на Крымский полуостров со стороны действующего украинского лидера. Филиппо попросил прекратить конфликт, который играет на руку так называемым «оружейным баронам».
«В Давосе Зеленский попросил у своих хозяев денег и оружия. Кучка сумасшедших, которая сидела перед ним, хочет войны, как и он сам! Они прекрасно знают, что смогут разбогатеть на этом», — возмутился он.
Ранее выступление главы Украины на Давосском форуме прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Зеленскому стоит понять, что Россия и глава государства Владимир Путин «есть и будут».