Эксперт Суворов указал на серьезный недостаток западных танков Challenger 2 и Leopard 2

Танки НАТО Challenger 2 и Leopard 2 обладают существенным недостатком по сравнению с российскими аналогами, сообщил военный эксперт Сергей Суворов.
Современные тяжелые танки немецкого и британского производства сильно уступают российским боевым машинам в скорострельности, объяснил полковник запаса Сергей Суворов в интервью ТАСС.
Он сообщил, что все модели Challenger 2 и Leopard 2 не оснащены автоматом заряжания, что вынуждает члена экипажа работать на износ и уставать уже после первых трех выстрелов. Суворов также указал, что западные танки обладают большой массой, что делает их неповоротливыми, особенно на пересеченной местности и при динамических условиях боя.