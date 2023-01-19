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Эксперт Суворов указал на серьезный недостаток западных танков Challenger 2 и Leopard 2

Армия
Эксперт Суворов указал на серьезный недостаток западных танков Challenger 2 и Leopard 2

Танки НАТО Challenger 2 и Leopard 2 обладают существенным недостатком по сравнению с российскими аналогами, сообщил военный эксперт Сергей Суворов.

Современные тяжелые танки немецкого и британского производства сильно уступают российским боевым машинам в скорострельности, объяснил полковник запаса Сергей Суворов в интервью ТАСС.

Он сообщил, что все модели Challenger 2 и Leopard 2 не оснащены автоматом заряжания, что вынуждает члена экипажа работать на износ и уставать уже после первых трех выстрелов. Суворов также указал, что западные танки обладают большой массой, что делает их неповоротливыми, особенно на пересеченной местности и при динамических условиях боя.
Challenger 2 Leopard 2 танки НАТО всу
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