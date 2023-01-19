Эксперт Суворов указал на серьезный недостаток западных танков Challenger 2 и Leopard 2

Он сообщил, что все модели Challenger 2 и Leopard 2 не оснащены автоматом заряжания, что вынуждает члена экипажа работать на износ и уставать уже после первых трех выстрелов. Суворов также указал, что западные танки обладают большой массой, что делает их неповоротливыми, особенно на пересеченной местности и при динамических условиях боя.