Лариса Удовиченко может лишиться возможности ходить после операции

Народная артистка России Лариса Удовиченко перенесла операцию после перелома позвоночника. Врач-остеопат Сергей Евдокимов заявил, что актриса может лишиться возможности ходить.
Евдокимов заявил, что перелом позвоночника — это серьезная травма. Время реабилитации зависит от тяжести травмы. Последствия зависят не только от силы, но и от места перелома.
«Если поясничный отдел, могут пострадать нижние конечности — от потери чувствительности до полного обездвиживания», — подчеркнул Евдокимов Пятому каналу.
Он добавил, что при легкой травме пациенту достаточно покоя и приема лекарств. При потере чувствительности и других неврологических нарушениях нужно заниматься специальными упражнениями и делать массажи. Сама Удовиченко не комментировала случившееся и не выходила на связь с поклонниками.