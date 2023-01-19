Лариса Удовиченко может лишиться возможности ходить после операции

Он добавил, что при легкой травме пациенту достаточно покоя и приема лекарств. При потере чувствительности и других неврологических нарушениях нужно заниматься специальными упражнениями и делать массажи. Сама Удовиченко не комментировала случившееся и не выходила на связь с поклонниками.