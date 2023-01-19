Офис Зеленского: Запад не будет препятствовать удару Украины по Крымскому мосту

Запад не будет против атаки Украины по Крымскому мосту. Об этом заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Политик дал интервью латвийскому порталу Delfi. По его словам, Киев будет делать более агрессивные шаги в случае изменения настроений на Западе. По этой причине Украина сможет сделать удар по Крымскому мосту.
Подоляк добавил, что Киев во время конфликта неоднократно поднимал соответствующий вопрос. Это вызывало панику среди партнеров Украины.
«Они говорили: как это, давайте без этого», – сказал Подоляк.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что конфликт на Украине закончится путем переговоров. Однако пока не условий для проведения контактов.