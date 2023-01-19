Отдыхающим за границей депутатам Госдумы посоветовали сдать мандаты

По мнению Павлова, некоторые депутаты потеряли всякую совесть, отправляясь на новогодние каникулы в зарубежные турпоездки, откуда еще и постят в соцсетях свои фото с гламурных курортов. Как считает Павлов, такие персоны не имеют никакого отношения к России и избирателям с учетом продолжающегося противостояния России с коллективным Западом на фронтах специальной военной операции (СВО) на территории Украины, сообщает KavkazTime.