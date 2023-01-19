Боррель: почти весь Евросоюз к концу 2023 года избавится от российских энергоресурсов

Все страны — члены Евросоюза (ЕС), за исключением, возможно, Венгрии, к концу текущего года избавятся от энергоресурсов из России. Таким прогнозом, выступая в Международном университете в Испании, поделился глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Еврочиновник пояснил, что Будапешт не станет отказываться от российского топлива по политическим причинам. Другие же государства блока намерены уйти от потребления таких энергоносителей.
Боррель добавил, что, по его мнению, санкции Евросоюза, в частности отказ от топлива, заставят экономику России заплатить высокую цену за кризис на Украине. Об этом свидетельствует сложившаяся ситуация, уверен он.