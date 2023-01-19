Звезду сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасиловании

Звезду сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнса Уайта, сыгравшего Ксавье, обвинили в изнасиловании и неподобающем поведении с девушками. Соответствующее обсуждение появилось в Twitter.
Тему подняла одна из пользовательниц, которая сообщила, что инциденты происходили во время учебы актера в Торонто. В этот период звезде «Уэнсдэй» было от 17 до 20 лет.
По словам пользовательницы Twitter, друзья Уайта устраивали вечеринки и приглашали на них девушек, которых считали привлекательными. Парни делали это, чтобы напоить девушек и вступить с ними в интимную связь, воспользовавшись их состоянием, утверждает обвинительница.
Она добавила, что актер «атаковал» ее на одной из вечеринок, когда она была чересчур пьяна. Против Уайта выдвигали обвинения в изнасиловании, отметила девушка, не приведя при этом деталей.
После этого другие пользовательницы тоже начали жаловаться на звезду сериала «Уэнсдэй». В соцсети пишут, что он вел себя с девушками отвратительно и посылал им обнаженные фото против их воли. В подтверждение некоторые публикуют скрины переписок с якобы пострадавшими от действий знаменитости.
Уайт пока не отреагировал на обвинения и на призывы «отменить» его. Актер закрыл комментарии в одной из социальных сетей.