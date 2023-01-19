Звезду сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасиловании

После этого другие пользовательницы тоже начали жаловаться на звезду сериала «Уэнсдэй». В соцсети пишут, что он вел себя с девушками отвратительно и посылал им обнаженные фото против их воли. В подтверждение некоторые публикуют скрины переписок с якобы пострадавшими от действий знаменитости.