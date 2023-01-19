Юрист Хаминский предложил изымать имущество в пользу детей-сирот у коррупционеров

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать имущество покинувших РФ граждан для решения жилищных проблем детей-сирот. Однако, как подчеркнул юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, законных инструментов, позволяющих передать имущество покинувших страну граждан детям-сиротам нет.
Во-первых, неприкосновенность частной собственности гарантирует конституция. Во-вторых, ни один федеральный закон не содержит положений, согласно которым реализация конституционных прав может являться поводом для прекращения права собственности.
Поэтому, если есть цель реально помочь российским сиротам, было бы логичным присмотреться к имуществу коррупционеров, считает Хаминский. Как он отметил в авторской колонке для ФАН, как раз в случае с преступлениями коррупционной направленности есть законные основания для конфискации материальных ценностей в пользу государства.
Соблюдение конституции и принципов социальной справедливости. Колонка Александра Хаминского
В последнее время среди политиков все более популярной становится тема изъятия собственности у граждан, уехавшим по разным основаниям из России. Порой озвучиваются мнения, напрямую противоречащие Конституции РФ. Основной закон гарантирует гражданам Российской Федерации беспрепятственный выезд из страны и въезд в страну, неприкосновенность частной собственности и свободу совести, в том числе в части вероисповедания, наличия и высказывания личного мнения по любым общественно важным вопросам.
Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова, работавшая ранее уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка, предложила изымать имущество уехавших из страны россиян, граждан и организаций иностранных, в том числе недружественных государств, в целях обеспечения детей-сирот. Уверен, что Анна Юрьевна руководствуется благими намерениями, тем более что, отработав пять лет детским омбудсменом, она как никто другой понимает нужды наших малолетних сограждан. Однако стоит все-таки заглянуть в Конституцию и Семейный кодекс. Прекратить право собственности можно исключительно по вступившему в законную силу решению суда по основаниям, предусмотренным федеральным законом. Ни один федеральный закон не содержит положений, согласно которым реализация конституционных прав может являться поводом для прекращения права собственности. Что же касается содержания детей-сирот, то эти вопросы в полной мере относятся к компетенции государства и им же финансируются.
Если говорить о дополнительных источниках финансирования, в том числе направленным на удовлетворение текущих потребностей детей-сирот и обеспечения их всем необходимым к моменту наступления совершеннолетия, могу предложить следующий легитимный с точки зрения права путь. Уголовным законодательством установлены условия, когда имущество преступивших закон граждан может быть конфисковано в пользу государства. В первую очередь хочу обратить внимание на статьи УК РФ, связанные с преступлениями коррупционной направленности. Считаю целесообразным рассмотреть вопрос об изъятии и направлении на нужды детей-сирот предметов, мягко говоря, не первой необходимости, конфискованных у коррумпированных чиновников и их родственников. Речь идет об особняках, яхтах, драгоценностях, дорогих автомобилях. Именно такие действия в наибольшей мере будут служить принципам социальной справедливости.