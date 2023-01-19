Юрист Хаминский предложил изымать имущество в пользу детей-сирот у коррупционеров

Вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова, работавшая ранее уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка, предложила изымать имущество уехавших из страны россиян, граждан и организаций иностранных, в том числе недружественных государств, в целях обеспечения детей-сирот. Уверен, что Анна Юрьевна руководствуется благими намерениями, тем более что, отработав пять лет детским омбудсменом, она как никто другой понимает нужды наших малолетних сограждан. Однако стоит все-таки заглянуть в Конституцию и Семейный кодекс. Прекратить право собственности можно исключительно по вступившему в законную силу решению суда по основаниям, предусмотренным федеральным законом. Ни один федеральный закон не содержит положений, согласно которым реализация конституционных прав может являться поводом для прекращения права собственности. Что же касается содержания детей-сирот, то эти вопросы в полной мере относятся к компетенции государства и им же финансируются.