Вратарь ЦСКА Акинфеев назвал Месси лучшим игроком в истории футбола

Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев считает аргентинского форварда Лионеля Месси лучшим футболистом за всю историю.
Лионель Месси является «легендарным футболистом», которого крайне трудно остановить, считает Игорь Акинфеев. Соответствующее мнение вратарь ЦСКА озвучил в разговоре с журналистами издания «Спорт-Экспресс». Акинфеев назвал Месси лучшим футболистом в истории игры.
«Я думаю, он всегда им и был. Не мне судить, но на протяжении всего времени, что он выступает на высочайшем уровне, Месси делал результат в невероятном стиле и в «Барселоне», и в «ПСЖ»», — подчеркнул бронзовый призер Евро-2008.
В прошлом году Месси впервые в карьере стал чемпионом мира по футболу. Аргентинский нападающий был признан лучшим игроком мундиаля в Катаре.