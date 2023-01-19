Около миллиона рублей задолжал своему ребенку обеспеченный отец в ХМАО

Житель Ханты-Мансийска не платил алименты ребенку десять месяцев. За этот период у хантымансийца накопился долг в размере 970 тысяч рублей.
Как пишет сетевое издание «Сургутская трибуна», согласно постановлению суда, на содержание своего несовершеннолетнего ребенка мужчина обязан перечислять 25% своего дохода. Нарушитель является индивидуальным предпринимателем, он имеет ряд коммерческих помещений, грузовую машину и три иномарки.
Беря во внимание крупную сумму долга по исполнительному производству, судебный пристав запретил бизнесмену проведение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества, в том числе и транспортных средств. В итоге алиментщик оплатил долг. Решение об обращении взыскания на зарплату должника передано по месту его трудоустройства. Теперь средства на содержание ребенка будут переводиться взыскателю каждый месяц, рассказали в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре.