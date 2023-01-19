Около миллиона рублей задолжал своему ребенку обеспеченный отец в ХМАО

Беря во внимание крупную сумму долга по исполнительному производству, судебный пристав запретил бизнесмену проведение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества, в том числе и транспортных средств. В итоге алиментщик оплатил долг. Решение об обращении взыскания на зарплату должника передано по месту его трудоустройства. Теперь средства на содержание ребенка будут переводиться взыскателю каждый месяц, рассказали в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре.