Украина является незавершенным проектом руководства США. Об этом заявил глава информагентства Baltnews Андрей Стариков.
Руководитель издания прокомментировал американское влияние на Украину на конференции Медиагруппы «Патриот». Тем не менее киевский режим ожидает незавидное будущее. Стариков предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили.
«Саакашвили в Грузии, мы знаем итог. Я думаю подобное ждет и украинский политический режим, Зеленского, его команду и военных преступников. Поэтому рано делать выводы, но, безусловно, мы недооценили этот проект: Украина как антиРоссия. Мы не среагировали своевременно, а сейчас мы исправляем ошибки и это стоит нам дороже», — говорится в комментарии Старикова.
Ранее Зеленский призвал Запад увеличить количество поставок оружия Киеву. С таким предложением украинский лидер выступил на экономическом форуме в Давосе.