Руководитель издания прокомментировал американское влияние на Украину на конференции Медиагруппы «Патриот». Тем не менее киевский режим ожидает незавидное будущее. Стариков предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому судьбу бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили.