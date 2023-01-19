Европейский центробанк сохранит курс на борьбу со слишком высокой инфляцией

Европейский центробанк будет продолжать придерживаться своей денежно-кредитной политики, пока не достигнет обозначенной ранее цели по снижению инфляции до 2%. Об этом на ВЭФ в Давосе рассказала президент ЕЦБ Кристин Лагард.
Темпы инфляции в Еврозоне оказываются выше, чем установленная ранее ЕЦБ таргетная отметка. Часть экспертов, изучающих вопрос, ожидают, что местный финансовый регулятор замедлит свои действия, когда на экономике скажется сокращение стоимости газа.
ЕЦБ годом ранее поднял ключевые процентные ставки в общей сложности на 250 базовых пунктов. При этом руководство организации считает, что небольшая коррекция в будущем более вероятна, чем масштабный кризис.