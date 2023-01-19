Кнутов: Запад может предоставить Киеву 300 танков для наступления ВСУ на Крым

По словам эксперта, все эти боевые машины объединяет однотипная пушка — 120-мм, двигатель мощностью 1200 лошадиных сил, а также большой вес. Их нельзя будет использовать на многих мостах на Украине, так как они не выдержат такой нагрузки, что создаст для ВСУ дополнительные логистические проблемы.