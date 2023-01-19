Кнутов: Запад может предоставить Киеву 300 танков для наступления ВСУ на Крым

Танки западного производства слишком тяжелые, поэтому быстро вязнут в грязи. В случае их передачи Киеву ВСУ столкнутся с трудностями их использования. Такое мнение в интервью Pravda.Ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее сообщалось, что страны НАТО обсуждают вопрос поставок на Украину тяжелых британских танков Challenger, немецких Leopard, французских Leclerc и американских Abrams.
По словам эксперта, все эти боевые машины объединяет однотипная пушка — 120-мм, двигатель мощностью 1200 лошадиных сил, а также большой вес. Их нельзя будет использовать на многих мостах на Украине, так как они не выдержат такой нагрузки, что создаст для ВСУ дополнительные логистические проблемы.
Юрий Кнутов считает, что Запад, по всей видимости, решил удовлетворить просьбу главкома ВСУ Валерия Залужного о поставках 300 тяжелых танков для наступления на Крым.
Поэтому Кнутов заявляет, что следует отнестись со всей серьезностью к поставкам тяжелых западных танков на Украину. Для борьбы с Challenger, Leopard, Leclerc и Abrams эксперт предлагает насытить войска противотанковыми ракетными комплексами, которые уже доказали свою эффективность против этих бронемашин.