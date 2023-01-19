Поклонники Лепса заметили жгучую брюнетку в отражении на фото певца

Лепс поделился снимком с подписчиками и отметил, что отправился в Таиланд, чтобы восстановить связки и «не крушить микрофоны». Внимательные подписчики заметили в отражении за спиной артиста загадочный силуэт темноволосой девушки. Многие предположили, что с исполнителем отправилась на отдых певица, которая недавно читала с ним рэп.