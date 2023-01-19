Поклонники Лепса заметили жгучую брюнетку в отражении на фото певца

Народный артист России Григорий Лепс отдыхает в Таиланде. Певец опубликовал фотографию в социальной сети. Поклонники рассмотрели в отражении силуэт жгучей брюнетки.
Лепс поделился снимком с подписчиками и отметил, что отправился в Таиланд, чтобы восстановить связки и «не крушить микрофоны». Внимательные подписчики заметили в отражении за спиной артиста загадочный силуэт темноволосой девушки. Многие предположили, что с исполнителем отправилась на отдых певица, которая недавно читала с ним рэп.
Артист неслучайно упомянул про крушение микрофона. Скандал случился в декабре 2022 года. Во время выступления в Санкт-Петербурге Лепс разозлился и разбил микрофон прямо на сцене. Затем он отправился в бар, где ввязался в драку, сообщает издание «Дни.ру».
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