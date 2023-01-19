Лавров: европейские политики начали осознавать, что их намеренно ослабляют

Некоторые политики в европейских государствах стали осознавать, что их намеренно ослабляют. С таким заявлением выступил руководитель МИД России Сергей Лавров.
Как отметил дипломат, Европу используют и ввергают в деиндустриализацию. По его словам, это делается для того, чтобы страны этой части света даже не задумывались о роли самостоятельного игрока. Лавров надеется, что в будущем у руля встанут европейцы, которые ставят интересы соотечественников на первое место.
Западные страны в свете конфликта на Украине усилили санкционное давление на Москву. В Кремле неоднократно подчеркивали, что подобные действия способны навредить всей мировой экономике.