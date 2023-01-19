Церковнослужителей возмутил предмет на могиле Инны Чуриковой

Предмет на могиле актрисы Инны Чуриковой стал причиной возмущения церковнослужителей. Неизвестный, который оставил его на месте последнего пристанища артистки, совершил большой грех.
Чурикову похоронили 17 января на Новодевичьем кладбище. Поклонники несут цветы и записки к могиле любимой актрисы.
Нашелся человек, который положил рядом с портретом звезды кино церковную просфору — литургический хлеб. Это возмутило священнослужителей, сообщает «МК».
В православии считается, что покойные нуждаются только в молитве к богу о прощении грехов. А телесная пища, и тем более просфора, недопустима по церковным канонам, пишет Teleprogramma.pro. С точки зрения религии, оставлять литургический хлеб на могиле — крупный грех.
Напомним, Инна Чурикова ушла из жизни 14 января. Причиной смерти актрисы стала остановка сердца. Звезде отечественного кино было 79 лет.