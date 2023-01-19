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Под Волгоградом подростки жестоко убили собаку на видео, чтобы попробовать ее мясо

Происшествия
Под Волгоградом подростки жестоко убили собаку на видео, чтобы попробовать ее мясо

В Волгоградской области двое 17-летних подростков зверски убили собаку. Процесс расправы над животным юноши сняли на видео, после чего опубликовали запись в Сети, чтобы привлечь к себе внимание, а затем попробовали мясо жертвы. Об этом пишет пресс-служба регионального МВД.

Преступление было совершено 18 января в городе Михайловка. На допросе молодые люди признались, что украли собаку у знакомой женщины и притащили ее на берег пруда. Убедившись, что рядом никого нет, подростки закололи животное ножом. Некоторые местные жители утверждают, что после убийства живодеры начали разделывать тушу на шашлык.

В настоящий момент правоохранители проводят по факту случившегося проверку. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще один случай жестокого обращения с животным произошел ранее в подмосковных Химках. Войдя в лифтовую комнату, хозяйка приподняла собаку за ошейник и швырнула ее на пол, после чего повторила эти действия несколько раз, сообщало РИАМО.
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