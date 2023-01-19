Под Волгоградом подростки жестоко убили собаку на видео, чтобы попробовать ее мясо

Преступление было совершено 18 января в городе Михайловка. На допросе молодые люди признались, что украли собаку у знакомой женщины и притащили ее на берег пруда. Убедившись, что рядом никого нет, подростки закололи животное ножом. Некоторые местные жители утверждают, что после убийства живодеры начали разделывать тушу на шашлык.