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МИД Ирана обозначил позицию Тегерана по вхождению в состав России Крыма и новых регионов

Политика
МИД Ирана обозначил позицию Тегерана по вхождению в состав России Крыма и новых регионов

Иран выступает за целостность Украины. Об этом заявил министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиан.

МИД Ирана обозначил позицию Тегерана по вхождению в состав России Крыма и новых регионов. Власти республики не признают присоединение к РФ этих субъектов, добавил дипломат.

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы мы не признали отделение Крыма…, Луганской и Донецкой областей от Украины», — говорится в комментарии Абдоллахиана.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведения референдума. В 2022 к РФ присоединились ЛДНР, Запорожская и Херсонская области.
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