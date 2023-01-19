Аналитик Абрамов оценил риск возникновения мировой рецессии в 2023 году

В 2022 году мировая экономика пережила инфляционный шок, которого не наблюдалось десятки лет. Накопленный эффект от пандемии вызвал сбои в логистике, поменялась структура потребительского спроса. Это вызвало определенные проблемы, к которым добавился рост цен на энергоносители из-за антироссийских санкций. Все эти последствия ощущаются во всем мире, но особенно сильно они коснулись Европы.
Для борьбы с инфляцией мировые ЦБ повышают процентные ставки, но на сегодня реальные процентные ставки (процентная ставка — инфляция) положительные только в Китае и Бразилии, все остальные страны в отрицательной зоне. Об этом рассказал корреспонденту ФАН экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.
«В 2023 году мировые ЦБ будут продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, несмотря на издержки. Это неизбежно приведет к коррекции цен на активы, а более высокая стоимость заимствования будет оказывать давление на экономики многих стран», – объяснил эксперт.
Последняя макростатистика по США показала, что инфляция производителей в декабре выросла на 6,2% после 7,3% (год к году; прогноз: 6,8%). Инфляция потребителей в США замедлилась до 5,7% годовых. Это говорит о продолжении повышения ключевой ставки ФРС по итогам заседания 1 февраля, так как до целевого уровня инфляции еще далеко. Рынок закладывает повышение на 0,25 б.п. Сейчас ключевая ставка 4,25-4,5%.
Глава Европейского ЦБ Кристин Лагард сообщила о намерении продолжать подъем ставок шагом в 0,5 б. п. Регулятор поднял ключевые процентные ставки в общей сложности на 2,5 п. п. до 2,5% в прошлом году. За счет этого инфляция в декабре снизилась до 9,2% по сравнению с ноябрем 10,1%. Однако инфляция по-прежнему остается на высоких исторических максимумах.
«Так же есть высокие риски на рынке недвижимости, где стоимость кредитов стала дороже, одновременно с падением реальных доходов и ростом безработицы. Уже сейчас можно наблюдать, как многие крупные компании и банки по всему миру начинают проводить сокращения в своих подразделениях. Сюда стоит добавить и геополитическую напряженность, которая будет по-прежнему влиять на глобальную экономику. Тут важно чтобы не возникало новых конфликтов и действующие были урегулированы», — считает Вячеслав Абрамов.
Всемирный банк спрогнозировал ухудшение роста мировой экономики на 2023 год. Там ожидают, что глобальный ВВП в 2023 году вырастет на 1,7%. В Международном валютном фонде отмечали, что в 2023 году половине стран Евросоюза угрожает рецессия из-за украинского кризиса.
По данным разных опросов и исследований, больше 2/3 руководителей и топ-менеджеров в бизнесе, считают, что темпы роста мировой экономики снизятся. Это самый высокий процент за последние десять лет.
Международный валютный фонд предупредил, что «фрагментация» мировой экономики может снизить глобальный ВВП на 7 трлн долларов или 7%. Эти цифры приведены в докладе, опубликованном 17 января. 7% мирового ВВП равняется ВВП таких крупных стран, как Германия и Япония.
«Формально рецессия наступает при сокращении показателя ВВП в двух кварталах подряд. Мы это уже наблюдали в ряде стран в 2022 году. При этом, если снижение будет незначительное, то оно может смениться быстрым восстановлением. Вполне допускаю, что так называемая рецессия может оказаться “мягкой” и IV-й квартал 2023 года будет поворотным в пользу роста. На мой взгляд лучшие показатели, если не случится каких-то серьезных потрясений, будут у китайской экономики в 2023 году», — подытожил собеседник ФАН.
Ранее эксперт Абрамов рассказал, стоит ли россиянам вкладываться в Китай.