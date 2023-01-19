Аналитик Абрамов оценил риск возникновения мировой рецессии в 2023 году

Последняя макростатистика по США показала, что инфляция производителей в декабре выросла на 6,2% после 7,3% (год к году; прогноз: 6,8%). Инфляция потребителей в США замедлилась до 5,7% годовых. Это говорит о продолжении повышения ключевой ставки ФРС по итогам заседания 1 февраля, так как до целевого уровня инфляции еще далеко. Рынок закладывает повышение на 0,25 б.п. Сейчас ключевая ставка 4,25-4,5%.