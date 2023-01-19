Украинцы обругали Уилла Смита за видеоролик с русской песней

Украинские националисты ополчились на знаменитого американского киноактера Уилла Смита за исполнение песни на русском языке.
Появление в соцсетях видеоролика со Смитом, который исполняет песню на русском языке, написанную молодым российским музыкантом Xcho, вызвало среди националистически настроенных украинских русофобов настоящую ярость, сообщает Top Day News.
С их стороны в адрес Смита полетели обвинения в поддержке российской власти. В своих комментариях они потребовали от Смита немедленно удалить видео съемки игрушечной машины под трек «Береги мою любовь».