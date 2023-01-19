Воронежские автоинспекторы в прошлом году задержали в регионе около 6400 пьяных водителей

Нарушителей, которых впервые уличат в пьяной езде, лишат водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафуют на 30 тысяч рублей. При этом за повторное аналогичное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, предупредили в Госавтоинспекции.