Воронежские автоинспекторы в прошлом году задержали в регионе около 6400 пьяных водителей

Сотрудники ДПС на дорогах Воронежской области в минувшем году зафиксировали 6364 нетрезвых автолюбителя. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Как пишет сетевое издание «Обозреватель.Врн», в это число вошли автомобилисты, которые управляли машинами в состоянии алкогольного опьянения или же отказались от прохождения медобследования, уточнили в ведомстве.
В период с января по октябрь 2022 года в регионе по вине водителей, находившихся под воздействием спиртного, произошло 199 автомобильных аварий. В этих ДТП погибли 46 граждан и еще 249 получили травмы.
Нарушителей, которых впервые уличат в пьяной езде, лишат водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафуют на 30 тысяч рублей. При этом за повторное аналогичное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, предупредили в Госавтоинспекции.