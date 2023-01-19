Востребованность евро для международных расчетов падает второй год подряд

Евро второй год теряет позиции по лидерству валют в международных расчетах, уступая доллару. Об этом свидетельствуют данные системы SWIFT.
Доля единой европейской валюты за прошлый год снизилась на 0,31 процентного пункта (п. п.), составив таким образом в декабре 36,34%. Доллар, наоборот, укрепился и даже добавил в росте на 1,38 п. п. Всего за два года востребованность американских денежных единиц для международных расчетов поднялась на 3,16 п. п., приводит данные агентство «Прайм».
В декабре также популярными стали такие валюты, как британский фунт стерлингов, японская йена и китайский юань. Их позиции за год не изменились.