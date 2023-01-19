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Сибирский ученый Куликов разработал практически вечное кадило

Общество
Сибирский ученый Куликов разработал практически вечное кадило

Ученый из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов представил необычную разработку — каталитическое кадило.

В основе устройства лежит каталитическая горелка. Кадило не дымит, а распространяет тепло и запах ладана. Оно может долго работать, рассказал ученый Александр Куликов. Каталитическое кадило прошло все необходимые испытания.

«Так как оно потребляет мизерный объем газа, то может работать очень долго», — рассказал разработчик.

Инновационной разработкой уже пользуются священники Храма всех Святых в земле Российской просиявших в Новосибирском Академгородке. Как скоро долговечное кадило появится в других российских храмах, пока не сообщается.
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