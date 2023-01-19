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Врио министра имущественных отношений и депутат подрались возле кофейни в Самаре

Происшествия
Врио министра имущественных отношений и депутат подрались возле кофейни в Самаре

Полиция расследует инцидент с участием высокопоставленных лиц в Самаре. Драка возлей кофейни произошла межу врио министра имущественных отношений Самарской области Игорем Андреевым и депутатом райсовета от «Справедливой России» Алексеем Митрофановым, сообщил депутат ГД Александр Хинштейн.

Потасовка произошла на улице Толстого. Мужчины начали конфликт «на почве неприязни». По словам Митрофанова, оппонент ударил его кулаком в лицо и распылил газовый баллончик. Андреев рассказал, что это была самооборона.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия. Если подтвердится нанесение вреда здоровью Митрофанова, то министру грозит уголовная ответственность (по ст. 115 УК РФ).
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