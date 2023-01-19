Женщина едва не сгорела заживо на операционном столе НИИ Склифосовского

Инцидент произошел утром 9 января в НИИ имени Склифосовского. Вскоре после начала действия наркоза в операционном поле вспыхнул пожар, и пламя стремительно перекинулось на пациентку. Врачам удалось быстро потушить огонь, однако женщина успела получить ожоги шеи, спины, груди и плеча. Также пострадал хирург.