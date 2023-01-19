Женщина едва не сгорела заживо на операционном столе НИИ Склифосовского

В Москве установление пластины в сломанное плечо женщины едва не обернулась гибелью пациентки: россиянка едва не сгорела заживо прямо на операционном столе. Об этом пишет новостной Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел утром 9 января в НИИ имени Склифосовского. Вскоре после начала действия наркоза в операционном поле вспыхнул пожар, и пламя стремительно перекинулось на пациентку. Врачам удалось быстро потушить огонь, однако женщина успела получить ожоги шеи, спины, груди и плеча. Также пострадал хирург.
По неуточненным данным, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания в оборудовании. Пламя распространилось так быстро, поскольку поверхность, на которой лежала пострадавшая, была протерта спиртовым антисептиком.
По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Известно, что пациентка намерена судиться с медицинским учреждением.
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