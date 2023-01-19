Сотрудник обслуживающего персонала в США «убедил» президента Украины Владимира Зеленского подписать акт о капитуляции бывшей советской республики. Эта информация появилась в ряде зарубежных изданий.
Обладатель документа во время визита Зеленского в американскую страну попросил автограф. Тот подписал сложенный лист бумаги, который оказался актом, составленном на трех языках — русском, украинском и английском. Документ был продан на eBay за 1,5 тысячи долларов.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее предложил странам Запада составить коллективный документ о капитуляции киевского режима.