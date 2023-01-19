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Зеленский оставил автограф на акте о безоговорочной капитуляции Украины

Политика
Зеленский оставил автограф на акте о безоговорочной капитуляции Украины

Сотрудник обслуживающего персонала в США «убедил» президента Украины Владимира Зеленского подписать акт о капитуляции бывшей советской республики. Эта информация появилась в ряде зарубежных изданий.

Обладатель документа во время визита Зеленского в американскую страну попросил автограф. Тот подписал сложенный лист бумаги, который оказался актом, составленном на трех языках — русском, украинском и английском. Документ был продан на eBay за 1,5 тысячи долларов.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее предложил странам Запада составить коллективный документ о капитуляции киевского режима.
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